У Маріуполі на блокпосту вибухнув позашляховик, є жертви – ЗМІ

Як повідомляє 0629 з посиланням на місцевих жителів, інцидент стався о 7.30.

За повідомленням заступника начальника ШОМ Романа Соколова, невідомі підігнали до блокпосту синій позашляховик і підірвали його. Один військовослужбовець Нацгвардії загинув, двоє поранені.

На 8.30 стало відомо, що вибух пролунав, коли водій позашляховика почав відкривати багажник своєї машини для проведення огляду військовослужбовцями блокпоста.

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В момент вибуху водій теж отримав поранення. Правда, вони були легкими. Зараз чоловік дає свідчення.

За інформацією Маріупольської міськради, мала місце спроба провезення вибухівки через блок-пост. У момент огляду автомобіля вибухівка здетонувала. Дана подія не є терористичним актом, заявили у міськраді.

В результаті події постраждали 3 військовослужбовців Збройних Сил України та водій цивільного автомобіля. Інформація щодо жертв перевіряється.

Нагадаємо, бойовики час від часу з мінометів, артилерії і стрілецької зброї обстрілюють околиці Маріуполя.