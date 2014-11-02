Керрі: Визнаючи псевдовибори на Донбасі, Росія порушує Мінські угоди

Про це держсекретар США Джон Керрі заявив в інтерв’ю телеканалу Bloomberg, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми б не розглядали їх (псевдовибори) як легітимні, вони можуть стати проблемою», – наголосив Керрі.

Очільник американського зовнішньополітичного відомства схвалив укладення газових домовленостей між Києвом і Москвою, «деякі свідчення про відведення військ і зниження рівня насильства», але ці сигнали, на його думку, є дуже непевними.

«Цього недостатньо, щоб когось задовольнити, гадаю, ми стурбовані», – сказав Керрі.

Він також вважає, що запроваджені країнами Заходу санкції «мають глибокий вплив на російський бюджет та економіку», і Росія переживає «серйозні проблеми».

Читайте такожЄвросоюз не визнає псевдовибори в "ЛНР" і "ДНР"Україна, на думку держсекретаря США, може мати водночас «потужні» відносини і з Росією, і з Європою та стати «мостом між ними».

«Але президент Путін справді повинен вирішити, що він хоче поважати суверенні права народу України і працювати з нами в конструктивному руслі», – зауважив Керрі.

*** На окупованих проросійськими сепаратистами частинах українського Донбасу 2 листопада триває голосування на так званих «виборах». Українська влада, Сполучені Штати, Європейський Союз та інші західні країни, генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун наголосили, що ці «вибори» нелегітимні і не будуть визнані. Російські офіційні особи тим часом заявляють про намір визнати результати голосування.