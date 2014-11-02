Псевдовиборцям у Донецьку пропонують придбати овочі за "акційною" ціною

11:49, 02 листопада 2014
Суспільство
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В окупованому бойовиками Донецьку, де сьогодні "ДНР" проводять псевдовибори, біля "виборчкомів" людям, які проголосували, пропонують придбати мішок овочів по ціні за одну гривню.

REUTERS

Про це у Twitter написав журналіст Крістофер Міллер.

"Зайди та проголосуй, а потім отримай мішок овочів поряд усього за 1 гривню", - написав він.

Біля "виборчкомів" бойовики виставили мішки із цибулею, буряком, картоплею та іншими овочами. Ціна товару - одна гривня.

Окрім того, прямо на місці голосування на деяких "дільницях" облаштовано буфети.

Про масову торгівлю овочами за ціною 1 грн. за 1 кг повідомляють на своїх сторінках у Фейсбук місцеві жителі, які стали очевидцями цього. Вони на підтвердження своїх слів викладають фотографії.

У повідомленнях говориться, що біля організованих терористами «виборчих дільниць» розгорнена велика торгівля картоплею, капустою, цибулею, буряком, морквою. Всі овочі продаються за однією ціною – 1 грн за 1 кг, тому біля «виборчкомів» вишикувалися великі черги в основному з пенсіонерів, які бажають придбати овочі за дешевою ціною, оскільки, наприклад, 1 кг картоплі на центральному ринку Донецька коштує сьогодні 10 грн.

Як повідомляв УНІАН, в СБУ попередили, що на псевдовиборах бойовиків готують провокації.

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