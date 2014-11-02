Псевдовиборцям у Донецьку пропонують придбати овочі за "акційною" ціною

Про це у Twitter написав журналіст Крістофер Міллер.

"Зайди та проголосуй, а потім отримай мішок овочів поряд усього за 1 гривню", - написав він.

Біля "виборчкомів" бойовики виставили мішки із цибулею, буряком, картоплею та іншими овочами. Ціна товару - одна гривня.

Come down and vote and then get a bag of veggies for just 1 hryvnia! #Donetskpic.twitter.com/kuLeN6kWJ3 — Christopher Miller (@ChristopherJM) 2 ноября 2014 Окрім того, прямо на місці голосування на деяких "дільницях" облаштовано буфети. Scene at #Donetsk school No. 123: voting, music, food, gunmen. Natalia Shapoval, official, very pleased with turnout. pic.twitter.com/VSfMki1PUH — Christopher Miller (@ChristopherJM) 2 ноября 2014

Про масову торгівлю овочами за ціною 1 грн. за 1 кг повідомляють на своїх сторінках у Фейсбук місцеві жителі, які стали очевидцями цього. Вони на підтвердження своїх слів викладають фотографії.

У повідомленнях говориться, що біля організованих терористами «виборчих дільниць» розгорнена велика торгівля картоплею, капустою, цибулею, буряком, морквою. Всі овочі продаються за однією ціною – 1 грн за 1 кг, тому біля «виборчкомів» вишикувалися великі черги в основному з пенсіонерів, які бажають придбати овочі за дешевою ціною, оскільки, наприклад, 1 кг картоплі на центральному ринку Донецька коштує сьогодні 10 грн.

Як повідомляв УНІАН, в СБУ попередили, що на псевдовиборах бойовиків готують провокації.