СБУ: РФ планує поповнити склад збройних сил з числа українців Донбасу

Про це написав радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Фейсбуці.

”За оперативною інформацією СБУ, що підтверджується, зокрема, і повістками, сьогоднішні так звані вибори в ДНР і ЛНР Російська Федерація планує використати для поповнення чисельного складу підрозділів власних Збройних Сил”, - зазначив Лубківський.

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За його словами, станом на 2 листопада ”виготовлено і доставлено на контрольовані бойовиками території понад 30 тисяч повісток, які вручаються особам призовного віку”.

”За відмову з`явитися в призовні пункти молоді люди каратимуться згідно з російським законодавством”, - додав радник голови СБУ.