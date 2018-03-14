Луценко попросить у Ради дозволу на арешт Савченко, якщо вона не прийде на допит

Генпрокурор вважає, що попри перебування Савченко за кордоном "сучасні транспортні засоби дозволяють прибути завтра на допит в дуже важливій для всієї державі справі".

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що внесе до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко у разі її завтрашньої неявки на допит до СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

«Якщо завтра з 11.00 до 12.00 пані Надія Савченко не прибуде на допит до слідчого з поясненнями, які, ймовірно, дадуть іншу картину, тоді я змушений буду зробити такий крок. Я розумію, що вона знаходиться за кордоном. Тим не менше, сучасні транспортні засоби дозволяють прибути завтра на допит в дуже важливій для всієї державі справі», - заявив він.

«Ще раз повторюю: якщо завтра вона не прибуде до слідчого, я змушений буду внести подання, з тексту якого ви все зрозумієте… подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт», - сказав генпрокурор.

За словами генпрокурора, без рішення ВР на зняття недоторканності з народного депутата правоохоронні органи «сильно зв’язані» у своїх діях.

«Ми повідомили у належний законом спосіб народного депутата, з усією повагою ставлячись до закордонного відрядження діючого народного депутата Савченко, хоча вона і не є членом офіційної делегації у Європарламенті. В той же час державний інтерес диктує нам наполегливе прохання їй прибути на допит», - сказав Луценко.

За його словами, сьогодні Савченко на допит до СБУ не прибула, «як і не прибула на засідання Європарламенту, яке вона вчора відвідувала. За орієнтовними даними, вона знаходиться в Іспанії».

Разом з тим, Луценко додав, що на сьогодні існують сотні годин записів у справі Рубана.

Читайте такожНадію Савченко можуть звинуватити у підготовці держперевороту – ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, 12 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко викликають 13 березня до СБУ на допит у справі керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Того ж дня її сестра Віра написала у Facebook, що Надія не отримувала виклик на допит, а також заздалегідь повідомила про своє відрядження до Страсбурга. «Надія Савченко за тиждень в апарат ВР подала заяву про відрядження до Страсбурга, на сесію, що розпочнеться сьогодні (12 березня) о 18.00. А завтра там робочий день і ряд зустрічей. Тобто фізично вона у вівторок буде там. Про це заздалегідь було повідомлено... Виклик на допит ніхто, до речі, не отримував. По поверненню Надія залюбки поспілкується з усіма очільниками», - зауважила сестра депутата.

Пізніше сама Савченко опублікувала у Facebook фотокопію листа на ім'я голови СБУ Василя Грицака з обіцянкою прибути на допит в разі особистого оповіщення. «У випадку наявності наміру проведення за моєю участю слідчих дій прошу передати мені наручно виклик на допит як свідка до СБУ, після чого, у встановлений законом України триденний термін, згідно зі ст. 135 КПК України, я прибуду на допит до СБУ», - заявила вона.