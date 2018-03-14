Луценко попросить у Ради дозволу на арешт Савченко, якщо вона не прийде на допит
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що внесе до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко у разі її завтрашньої неявки на допит до СБУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.
«Якщо завтра з 11.00 до 12.00 пані Надія Савченко не прибуде на допит до слідчого з поясненнями, які, ймовірно, дадуть іншу картину, тоді я змушений буду зробити такий крок. Я розумію, що вона знаходиться за кордоном. Тим не менше, сучасні транспортні засоби дозволяють прибути завтра на допит в дуже важливій для всієї державі справі», - заявив він.
«Ще раз повторюю: якщо завтра вона не прибуде до слідчого, я змушений буду внести подання, з тексту якого ви все зрозумієте… подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт», - сказав генпрокурор.
За словами генпрокурора, без рішення ВР на зняття недоторканності з народного депутата правоохоронні органи «сильно зв’язані» у своїх діях.
«Ми повідомили у належний законом спосіб народного депутата, з усією повагою ставлячись до закордонного відрядження діючого народного депутата Савченко, хоча вона і не є членом офіційної делегації у Європарламенті. В той же час державний інтерес диктує нам наполегливе прохання їй прибути на допит», - сказав Луценко.
За його словами, сьогодні Савченко на допит до СБУ не прибула, «як і не прибула на засідання Європарламенту, яке вона вчора відвідувала. За орієнтовними даними, вона знаходиться в Іспанії».
Разом з тим, Луценко додав, що на сьогодні існують сотні годин записів у справі Рубана.
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Як повідомляв УНІАН, 12 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко викликають 13 березня до СБУ на допит у справі керівника центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.
Того ж дня її сестра Віра написала у Facebook, що Надія не отримувала виклик на допит, а також заздалегідь повідомила про своє відрядження до Страсбурга. «Надія Савченко за тиждень в апарат ВР подала заяву про відрядження до Страсбурга, на сесію, що розпочнеться сьогодні (12 березня) о 18.00. А завтра там робочий день і ряд зустрічей. Тобто фізично вона у вівторок буде там. Про це заздалегідь було повідомлено... Виклик на допит ніхто, до речі, не отримував. По поверненню Надія залюбки поспілкується з усіма очільниками», - зауважила сестра депутата.
Пізніше сама Савченко опублікувала у Facebook фотокопію листа на ім'я голови СБУ Василя Грицака з обіцянкою прибути на допит в разі особистого оповіщення. «У випадку наявності наміру проведення за моєю участю слідчих дій прошу передати мені наручно виклик на допит як свідка до СБУ, після чого, у встановлений законом України триденний термін, згідно зі ст. 135 КПК України, я прибуду на допит до СБУ», - заявила вона.