Савченко обіцяє прибути на допит до СБУ в разі особистого оповіщення

Нардеп зазначила, що інформація про її відрядження була доступна співробітникам СБУ.

Народний депутат Надія Савченко повідомила, що з 12 по 16 березня перебуває з робочою поїздкою у Страсбурзі. За словами нардепа, це відрядження вона оформила згідно з процедурою, тому співробітники Служби безпеки України мали знати про її від'їзд.

Про це йдеться в офіційному листі нардепа до голови СБУ Василя Грицака, який Савченко виклала на своїй сторінці у Facebook.

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"Про зазначений виїзд я надала офіційне повідомлення в Перший відділ апарату Верховної Ради України, у встановлений законом спосіб. Таким чином, вказана інформація мною не приховувалася, отже була доступна Вашим підлеглим", - йдеться у листі.

Також Савченко зазначила, що вона особисто виклик на допит у справі Рубана не отримувала.

" Засоби масової інформаціє не є офіційним надійним джерелом сповіщення", - написала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, народного депутата Надію Савченко викликали на допит 13 березня по справі проти голови "Центру визволення полонених" Володимира Рубана, однак вона вранці 12 березня залишила Україну для участі у міжнародній конференції.