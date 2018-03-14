"Давай їдь звідси, не потрібен ти нам!": дагестанські школярі "зафукали" Путіна (відео)

17:07, 14 березня 2018
Політика
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Сумний Путін на заході 23 лютого 2018 року / REUTERS

Президента Росії Володимира Путіна під час прогулянки по головному проспекту дагестанської столиці Махачкали освистали дагестанські школярі.

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На опублікованому на YouTube відео чутно, як хлопчики біля машини, в яку сідав Путін, кілька разів крикнули «фу», після чого сказали: «До побачення! Давай їдь звідси!».

«До побачення! Не потрібен ти нам!», – крикнув школяр перед від'їздом кортежу Путіна.

Зазначимо, що сьогодні, 14 березня, Путін зробить останню перед президентськими виборами поїздку – в окупований Крим.

Вибори президента Росії планують провести 18 березня 2018 року – в річницю анексії Криму.

Відео: Новое Дело

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Теги: #вибори президента РФ#Дагестан