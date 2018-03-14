"Давай їдь звідси, не потрібен ти нам!": дагестанські школярі "зафукали" Путіна (відео)

Під час візиту російського президента до республіки Дагестан місцеві школярі вигукували на адресу Путіна несхвальні фрази.

Президента Росії Володимира Путіна під час прогулянки по головному проспекту дагестанської столиці Махачкали освистали дагестанські школярі.

Читайте такожУ Петербурзі затримали активіста з прапором України (фото)

На опублікованому на YouTube відео чутно, як хлопчики біля машини, в яку сідав Путін, кілька разів крикнули «фу», після чого сказали: «До побачення! Давай їдь звідси!».

«До побачення! Не потрібен ти нам!», – крикнув школяр перед від'їздом кортежу Путіна.

Зазначимо, що сьогодні, 14 березня, Путін зробить останню перед президентськими виборами поїздку – в окупований Крим.

Вибори президента Росії планують провести 18 березня 2018 року – в річницю анексії Криму.

Відео: Новое Дело