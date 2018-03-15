Українські заручники можуть бути звільнені в РФ після виборів президента - Савченко

За словами Савченко, вона останні дні перебувала "у Європі для вирішення питання звільнення українських полонених".

Народний депутат Надія Савченко сподівається, що українські заручники на Донбасі та політв’язні у Росії будуть звільнені впродовж трьох місяців після президентських виборів в РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на брифінгу перед допитом в СБУ.

За словами Савченко, вона останні дні перебувала "у Європі для вирішення питання звільнення українських полонених".

"Ці три дні я знаходилася в Європі, а саме - у Страсбурзі. Не в Раді Європи, не в Парламентській асамблеї Ради Європи, а саме в Європарламенті… спілкувалася я з європейськими політиками стосовно звільнення наших полонених і політв’язнів з Російської Федерації. Було багато зустрічей. Могло бути більше, але, на жаль, перешкодили внутрішні проблеми в Україні. Я отримала живу надію на те, що впродовж трьох місяців від виборів президента в РФ до початку спортивних дійств у Росії буде вирішене це питання. Я дуже в це вірю", - сказала вона.

Савченко висловила сподівання, що повернуться додому не тільки полонені на Донбасі, а й політв’язні з Росії.

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Савченко закликала президента РФ Володимира Путіна звільнити українських полонених.

«Володимире Путін, ви чудово знаєте, що я написала вам прохання про особисте помилування, вам це добре відомо, але тепер, як людина, як українка, як людина, яка пройшла цей шлях, як український політик, я хочу звернутися до вас із проханням – відпустіть всіх українців, яких ви утримуєте у в’язницях окупованих територій і Російської Федерації», - сказала Савченко.

За її словами, у цивілізованому світі важливо мати діалог, і цей діалог починається з першого кроку.

Також Савченко закликала Путіна забрати громадян Росії з українських в’язниць.

«В Україні знаходяться у в’язницях 20 громадян Російської Федерації, 20 росіян. Заберіть їх. Покажіть, що ваші люди вам не байдужі», - сказала народний депутат.

Як відомо, президент України Петро Порошенко доручив відновити переговори з РФ щодо звільнення українських політв’язнів з російських в’язниць.

Також Рада вперше оприлюднила поіменний список "в'язнів Кремля". У списку названо прізвища понад 50 незаконно утримуваних Росією громадян України.