Порошенко доручив відновити переговори з Росією щодо звільнення українських політв'язнів

Президент України Петро Порошенко доручив відновити переговори з РФ щодо звільнення українських політв’язнів з російських в’язниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час робочої поїздки до Одеської області.

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«Поверніть нам нашого Сенцова, всесвітньо відомого кінорежисера, нашого журналіста Сущенка, який працював у Парижі та був заарештований у Москві, нашого Кольченка, багато-багато інших, які безневинно знаходяться у в’язницях РФ лише за те, що вони носять український паспорт, відмовляються його віддати та пишаються тим, що вони є українцями», - заявив президент.

«Ми їх не можемо ні зрадити, ні забути. Саме тому я дав доручення негайно відновити переговори з РФ щодо повернення і тих, хто в Росії, і тих, хто знаходиться у заручниках на окупованій території», -сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня на Донбасі відбувся обмін полоненими. Україна віддала 233 засуджених, які були затримані у зв'язку з війною на Донбасі і відбували термін покарання в українських в'язницях, в обмін на 73 українські заручники.