Савченко про розстріли на Майдані: я бачила, як Парубій заводив снайперів в готель "Україна"

За її словами, начальнику департаменту Спецрозслідувань ГПУ Горбатюку не дають можливості розкрити ці злочини.

Народний депутат України Надія Савченко надавала свідчення слідчим Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України щодо незаконних дій під час Євромайдану нинішнього генерального прокурора Юрія Луценка та спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час брифінгу перед її допитом в СБУ у «справі Рубана».

«Розстріли на Майдані і те, що уже п’ятий рік люди чекають розслідуваннь, які ніколи не будуть розслідувані. Горбатюку (начальник департаменту Спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк – УНІАН) не дають працювати, його в’яжуть по руках і ногах. Особисто я давала йому свідчення про те, що Луценко з трибуни закликав до того, щоб знести владу, закликав до того і обіцяв людям, що буде на Майдані зброя. Горбатюку не дають можливості розкрити ці злочини», - заявила вона.

«Я говорила у свідченнях, що бачила як під’їжджала синя машина, мікроавтобус, як з неї виходили люди зі зброєю, я говорила хто ті люди, ті люди є в парламенті, я бачила як Парубій заводив снайперів в готель «Україна», - заявила Савченко.

Водночас, Савченко підкреслила, що і Помаранчева революція і Євромайдан «не відбувалася з подачі Російської Федерації», а з підтримки західного цивілізованого світу.