Савченко готова взяти Рубана на поруки

Відповідну заяву депутат зробила в ході брифінгу в Києві.

Народний депутат Надія Савченко заявила про свою готовність взяти на поруки переговорника Володимира Рубана, обвинуваченого у причетності до підготовки терактів у столиці.

Відповідну заяву депутат зробила в ході брифінгу в Києві.

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«Я ніколи в житті не відрікалася і своїх не здавала. Ні в полоні, ні в російському полоні. І в Україні цього робити не буду. Я буду брати Володимира Рубана на поруки», - заявила Савченко.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат прибула на допит у справі Рубана, і зайшла до будівлі Головного управління СБУ в Києві та Київській області (Аскольдів провулок) о 10.45. Надію супроводжувала її сестра Віра.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко, яку викликали на допит в СБУ у справі переговірника Володимира Рубана, прилетіла в Україну з Мюнхена в ніч на 15 березня.

8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Рубана з арсеналом зброї, захованого в меблях.

Рубана підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу Україна.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому звинувачення і заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком 60 діб.

9 березня голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які повинні були бути здійснені найближчим часом в Києві і інших містах. За словами Грицака, Рубан разом з ватажками «ДНР» готував теракти в центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинку.