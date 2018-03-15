Рада дозволила затримання та арешт "опоблоківця" Бакуліна

Самого нардепа Євгена Бакуліна під час розгляду питань в сесійній залі українського парламенту не було.

Верховна Рада України надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Як передає кореспондент УНІАН, за надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна проголосували 274 народних депутатів із 349, зареєстрованих у сесійній залі.

За надання згоди на затримання - 252 депутата із 340, а за арешт - 240 із 337, зареєстрованих у сесійній залі.

Самого Бакуліна під час розгляду питань в сесійній залі не було.

Водночас, депутатам було роздано його письмові пояснення.

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Як повідомляв УНІАН, за даними генерального прокурора України Юрія Луценка, досудовим розслідуванням встановлено, що Бакулін у період з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, зокрема у вчиненні злочинів проти власності. За словами Луценка, Бакулін «спланував і організував вчинення низки особливо тяжких та пов'язаних з ними злочинів, а саме: незаконне заволодіння коштами ПАТ «Нафтогаз України» у сумі 449 млн 963 тис. 820 грн, закінчений замах на заволодіння грошовими коштами цього публічного акціонерного товариства у сумі 5 млрд 100 млн 36 тис. 180 грн».

Друга справа, поінформував Луценко, стосується заволодіння коштами державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у сумі 404 млн 374 тис. 966 доларів під час закупівлі за завищеною вартістю вишок для видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря. За даними слідства, в 2011 році при проведенні закупівель самопідйомних плавучих бурових установок менеджерами «Чорноморнафтогазу» та «Нафтогазу» були допущені грубі порушення тендерних процедур. «Чорноморнафтогаз» придбав дві бурові платформи за 400 і 398 млн дол., тоді як їхня ринкова вартість, за даними ГПУ, становила 210 і 179 млн дол. Закуплені бурові називають «вишками Бойка» на честь тодішнього міністра енергетики та вугільної промисловості.