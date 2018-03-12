Бакулін є фігурантом двох кримінальних проваджень - Луценко

За словами генпрокурора, йдеться про незаконне заволодіння коштами "Нафтогазу" та "Чорноморнафтогазу".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що народний депутат із фракції «Опозиційний блок» Євген Бакулін є фігурантом двох кримінальних проваджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту, який розглядає подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Бакуліна.

За словами Луценка, досудовим розслідуванням встановлено, що Бакулін у період з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, зокрема, у вчиненні злочинів проти власності.

Так, додав генпрокурор, Бакулін «спланував і організував вчинення низки особливо тяжких та пов'язаних з ними злочинів, а саме: незаконне заволодіння коштами ПАТ «Нафтогаз України» у сумі 449 млн 963 тис. 820 грн, закінчений замах на заволодіння грошовими коштами цього публічного акціонерного товариства у сумі 5 млрд 100 млн 36 тис. 180 грн».

Друга справа, поінформував Луценко, стосується незаконного заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах - грошовими коштами Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у сумі 404 млн 374 тис. 966 доларів.

Луценко уточнив, що у незаконному заволодінні коштами ДАТ «Чорноморнафтогаз» оголошено підозри 14 особам, з яких 7 оголошено в розшук, з 5 проводяться слідчі процесуальні дії, щодо 2 осіб є вирок суду.

Щодо незаконного заволодіння коштами НАК "Нафтогаз України", за словами генпрокурора, оголошено підозри 10 особам, щодо всіх є вирок суду. «Фактично, єдиний фігурант цієї другої так би мовити «бензинової» справи є Бакулін, який перебуває під захистом депутатського імунітету», - додав генпрокурор.

Читайте такожОпоблоківець Бакулін, арешту якого вимагає ГПУ, перестав виходити на зв’язок - Парубій

Як повідомляв УНІАН, у липні 2017 року Луценко заявляв про підготовку подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Бакуліна.

«В рамках справи про нафтобурові показання Кацуби, який пішов на угоду зі слідством, дають нам повну можливість готуватися притягувати до кримінальної відповідальності народного депутата Бакуліна», - сказав тоді Луценко.

Колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацубу підозрюють у причетності до привласнення 449,9 млн грн, що належали компанії.

19 лютого 2018 р. голова Верховної Ради Андрій Парубій отримав подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу Бакуліну. Відповідно до Регламенту ВР, профільний комітет має 20 днів для розгляду даного подання, з яких 5 днів надається депутату для надання пояснень.

22 лютого Парубій повідомляв, що працівники апарату ВР не можуть вийти на зв’язок ні з Бакуліним, ні з його помічниками. Сьогодні, 12 березня, Луценко заявив, що місцезнаходження Бакуліна невідоме і його необхідно оголосити в розшук.

Голова ВР очікує, що парламент розгляне питання про притягнення Бакуліна до кримінальної відповідальності вже цього тижня.