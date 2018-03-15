Луценко вніс до ВР подання щодо затримання та арешту Савченко (фото)

До подань додаються матеріали, де міститься обгрунтування щодо цих подань на 174 аркушах.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо притягнення до відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, вона розмістила тексти подань.

Так, Луценко просить парламент дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України.

В іншому поданні просить парламент дати згоду на затримання Савченко.

В третьому поданні просить парламент дати згоду на обрання депутату Савченко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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При цьому, в своєму листі на ім'я голови Верховної Ради України Андрія Парубія генпрокурор зазначає, що до подань додаються матеріали, де міститься обгрунтування щодо цих подань на 174 аркушах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 березня, Луценко у ВР заявив, що “у слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко - народний депутат України - особисто планувала..., особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе”. Луценко наголосив, що правоохоронці мають незаперечні докази, і сьогодні він внесе до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.