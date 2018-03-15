"Хотіла обрушити купол і добивати тих, хто виживе, автоматами": Луценко заявив, що Савченко планувала теракт в Раді

"Особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову", - зазначив Луценко.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має неспростовні докази, що Надія Савченко особисто давала вказівки щодо підготовки теракту у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав на засіданні парламенту.

“У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко — народний депутат України — особисто планувала..., особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі — урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе”, - заявив генпрокурор.

Читайте такожСавченко підозрюють у співучасті та підготовці державного перевороту - Геращенко

Луценко наголосив, що правоохоронці мають незаперечні докази, і сьогодні він внесе до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко.

Раніше стало відомо, що Надію Савченко підозрюють у співучасті та підготовці державного перевороту в Україні у справі голови центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях. Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

9 березня голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.