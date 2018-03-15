Савченко заперечує проведення допиту в СБУ: слідчий лише взяв пояснення

Сьогодні генпрокурор вніс до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко.

Позафракційний народний депутат України Надія Савченко стверджує, що її не допитували в СБУ, слідчий лише брав пояснення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам після майже тригодинного перебування у Головному управлінні СБУ у Києві та Київській області.

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“Луценко в черговий раз збрехав. Мене викликали в якості свідка на допит до слідчого. Проводив моє опитування інший слідчий. І не допит в якості свідка, а саме відбирав пояснення”, - заявила Савченко.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня генпрокурор Луценко заявив, що Савченко викликають 13 березня до СБУ на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, затриманого на Донеччині при спробі ввезти з окупованої території арсенал зброї.

9 березня голова СБУ Грицак заявив, що Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.

Сьогодні, 15 березня, генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.