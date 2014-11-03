Бойовики обстріляли силовиків під Кримським та Гранітним, поранено військового

Як повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook, внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, його направлено до медичного закладу.

Нагадаємо, о 07.30 терористи висунули черговий ультиматум особовому складу, який несе службу на 31-му блокпосту, з вимогою залишити об’єкт, після чого здійснили п’ять мінометних пострілів по блокпосту. «У відповідь наші артилерійські підрозділи виконали вогневу задачу по вогневим точкам бойовиків», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Донеччині силовики відбили атаку на блокпост: вбито 4 бойовиків, ще одного затриманоПри цьому в штабі наголосили, що ”сили АТО готові до будь-якого розвитку ситуації». «Ми виконуємо свої завдання у відповідності з планом антитерористичної операції. На будь-які дії бойовиків, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, буде дана адекватна відповідь”, - підкреслюється в повідомленні.