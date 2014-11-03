Бійці 31-го блокпосту отримали від бойовиків ультиматум з вимогою здати зброю – волонтер

Про це повідомив волонтер Олексій Мочанов, який має зв’язок зі старшим офіцером блокпосту, передає Радіо «Свобода».

«О 7.30 місцевий таксист під білим прапором привіз на 31-й блокпост ультиматум... Термін дії ультиматуму не позначений, майже одразу «попереджувально» поклали п’ять мін. Зараз тихо, всі вже все знають, ухвалюють рішення», – написав Мочанов.

Читайте такожБойовики порушили умови перемир'я вже майже 2400 разів – Тимчук«Паніки та істерики жодної... Що «прийде згори» – поки невідомо. Що прилетить «із півдня» – зрозуміло і відомо напевне. Чекаємо на розв’язку. Чекати точно недовго. Тримаємо за хлопців кулаки», – додав волонтер.

31-й блокпост опинився на першій лінії вогню в районі «Бахмутки» після того, як внаслідок майже повного оточення вимушено відійшли з позицій бійці 32-го блокпоста.

Рішенню командування про відхід передували втрати особового складу.

Офіційних коментарів з приводу ситуації на 31-му блокпосту наразі немає.

Читайте такожРосія і бойовики створили 4 нові угруповання з 25 тисяч осіб і потужної технікиЯк повідомляв УНІАН, сьогодні вночі бойовики вели вогонь по позиціях сил АТО, що забезпечують підтримку блокпостів на трасі «Бахмутка». Вогонь вівся зі стрілецької зброї, зенітних установок ЗУ-23-2 та мінометів.