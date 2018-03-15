"Я побачила страх у їхніх очах": Савченко підтвердила, що була у Раді зі зброєю (відео)

Савченко зазначила, що не боїться відповідальності і готова дати свідчення на поліграфі.

Депутат Верховної Ради Надія Савченко розповіла, що в парламенті вона була з нагородною зброєю.

Про це вона заявила в кулуарах Верховної Ради, повідомляє LB.ua.

Читайте також"Читали Рея Бредбері?": Савченко прокоментувала "гранати у Раді"

"У мене є нагородна зброя. Мені її вручив Андрій Парубій після мого повернення. І цю зброю я маю право носити, як офіцер. Я знаю, де і куди її носити... Можу сказати, що я сьогодні вперше побачила страх у їхніх (депутатів - ред.) в очах", - сказала Савченко.

Вона також зазначила, що не боїться відповідальності і готова дати свідчення на поліграфі.

У той же час, на численні прохання журналістів показати вміст сумки, Савченко послалася на закон про статус народного депутата.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ писали, що, за інформацією джерел у парламенті, Надія Савченко занесла в зал парламенту три гранати і пістолет.