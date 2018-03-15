Савченко вигнали з Ради: пронесла в зал гранати і пістолет - ЗМІ

За інформацією джерел, Савченко занесла в зал парламенту три гранати і пістолет.

З народним депутатом Надією Савченко в сесійній залі Верховної Ради стався інцидент, в якому може бути задіяна зброя.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Повідомляється, що коли Савченко зайняла своє робоче місце, до неї підійшли кілька депутатів від фракції "Народний фронт", зокрема Андрій Тетерук і Андрій Левус.

Після нетривалої розмови Савченко в супроводі депутатів покинула будівлю парламенту.

За інформацією співрозмовника "Української правди", Савченко занесла в зал три гранати і пістолет. Цю інформації УП підтвердили співрозмовники в двох фракціях коаліції. Саме вони її й вивели із залу. Охоронці не мали права перевірити депутата.

За інформацією джерел УП, Савченко погодилася віддати боєприпаси за умови, що інцидент не отримає розголосу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс у Верховну Раду подання про притягнення до відповідальності, затримання та арешт позафракційного депутата Савченко.

Луценко у ВР заявив, що "у слідства є неспростовні докази того, що Надія Савченко - народний депутат України - особисто планувала ..., особисто давала вказівки про те, як вчинити терористичний акт тут, у цьому залі, знищивши бойовими гранатами дві ложі - урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе". Луценко зауважив, що у правоохоронців є незаперечні докази, і сьогодні він внесе до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.