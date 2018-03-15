Два нардепи почубилися через скандальні "поправки Лозового" до КПК (відео)

Конфлікт між нардепами стався через закон про скасування "правок Лозового".

Народні депутати Вадим Івченко (ВО "Батьківщина") та Олексій Гончаренко ("БПП") влаштували бійку в студії одного з українських каналів.

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Відео конфлікту на своїй сторінці в Facebook виклав депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

За його словами, конфлікт стався через закон про скасування "правок Лозового". Він почався в студії і продовжився в коридорі. На відео видно, як Івченко тягає за піджак Гончаренка.

“Вадим сказав що фракція Олексія не підтримала належним чином скасування тих злощасних правок. Олексій заперечив в не цілком коректній, як на мене, формі. Думаю, що завтра вони потиснуть один одному руки", - описав суть конфлікту Геращенко.

Нардеп викликав поліцію для оформлення протоколу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада відхилила проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства (№7547).