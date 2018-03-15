Рада відмовилася скасувати скандальні поправки до Кримінального кодексу

Раніше Національне антикорупційне бюро, МВС та поліція закликали парламент скасувати внесені у жовтні 2017 року зміни до КПК, які можуть паралізувати їхню роботу.

Верховна Рада відхилила проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення кримінального судочинства (№7547).

Як передає кореспондент УНІАН, перед голосуванням за законопроект депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко майже 14 хвилин дуже швидко, подекуди нерозбірливо, зачитав з трибуни дуже велику кількість поправок до законопроекту.

Навіть голова Верховної Ради Андрій Парубій після 10 хвилин виступу Геращенка запитав у нього, чи багато ще читати.

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Законопроект було поставлено на голосування в першому читанні. Проте цю пропозицію підтримали лише 198 депутатів зі 301, зареєстрованого у сесійній залі. Депутати кілька разів не змогли повернутися до голосування за законопроект, і його було відхилено.

Згідно з текстом законопроекту, розміщеним на сайті парламенту, з Кримінального процесуального кодексу України змінюється положення, згідно з яким слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, а натомість пропонується передбачити так, як було раніше, - вони зобов’язані звернутися до експерта.

У цьому переліку підстав для звернення до експерта, зокрема і встановлення причин смерті. Довкола цього положення КПК останнім часом виник широкий резонанс та точилися суперечки.

Серед іншого, також змінами пропонувалося вилучити нововведення у КПК про те, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про скасування повідомлення про підозру.

Крім того, пропонувалося повернути до КПК норму, згідно з якою клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро, МВС та поліція закликали парламент скасувати внесені у жовтні 2017 року зміни до Кримінального процесуального кодексу.

Вони заявляли, що 15 березня набувають зміни до КПК, які можуть паралізувати діяльність правоохоронної системи.

Відповідно до законодавчих змін, слідчі підрозділи будуть позбавлені можливості звертатися до місцевих судів для отримання дозволів для проведення обшуків, тимчасового вилучення майна, накладення арештів, обрання запобіжних заходів. Натомість будуть зобов’язані звертатися лише в один суд, розташований за місцем розташування головного управління Національної поліції в окремій області.

Як заявляв голова Нацполіції Сергій Князєв, необхідно змінити норми Кримінального процесуального кодексу в частині звернення правоохоронців до суду за дозволом на проведення слідчих дій; повернути слідчим право на призначення експертиз та змінити порядок закриття проваджень, щоб запобігти закриттю за формальними ознаками.

Князєв заявляв, що у разі неухвалення таких змін, одночасному закриттю підлягатимуть як мінімум 700-800 тис. проваджень.