Кожен рік санкцій відкидає Росію на десятки років назад у розвитку - Розенко

Міністр соцполітики вважає, що тиск на Москву через Крим і Донбас варто посилити.

Росія внаслідок запроваджених західними країнами санкцій платить дуже високу ціну за анексію Криму і конфлікт на Донбасі.

Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної політики Павло Розенко в ході чату на "Главреді". За його словами, мова не тільки з точки зору витрат державного бюджету Росії.

"Сам факт анексії Криму коштував Росії застосування відповідних санкцій США, ЄС та інших країн світу. Спілкуючись з політиками різних країн світу, іноді доводиться чути про те, що санкції не зіграли свою роль, і Заходу треба думати, як виходити з цієї ситуації. На мій погляд, це абсолютно хибна думка. Якщо на думку когось з політиків, санкції не досягли свого результату, то їх треба посилювати, робити більш масштабними, охоплювати більш широке коло осіб і підприємств Росії, запроваджувати секторальні санкції", - заявив міністр.

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Розенко також подякував світовому співтовариству за підтримку в питаннях незалежності й територіальної цілісності України.

"Росія платить дуже високу ціну за окупацію Криму та частини Донбасу. Кожний рік продовження санкцій відкидає Росію на десятки років назад у своєму розвитку. І це буде тривати до тих пір, поки не буде відновлена територіальна цілісність України", - резюмував політик.