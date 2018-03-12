ЄС не визнає «виборів» президента РФ в окупованому Криму

Вибори президента РФ заплановані на 18 березня – річницю анексії Криму.

Європейський Союз не визнає так званих виборів президента РФ на території окупованого Росією Кримського півострова.

Читайте такожНа передвиборних дебатах у Росії посварилися через УкраїнуВідповідну заяву на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком зробила високий представник Європейського Союзу у питаннях зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні.

Як наголосила Могеріні, надзвичайно важливо, що її візит в Україну відбувається "всього за декілька днів до четвертої річниці анексії Криму та Севастополя". "Ми не визнаємо анексію. Ми продовжимо втілювати нашу політику невизнання анексії. І ми продовжуємо засуджувати це порушення міжнародного права", - заявила Могеріні.

"Ми не визнаємо так звані вибори там, і ми залишаємося відданими повному втіленню нашої політики невизнання, як я сказала, у тому числі через санкції, пов'язані з цим", - сказала Могеріні.

Також вона заявила: "Ми продовжимо закликати до дотримання прав усіх українських громадян у Криму, в тому числі кримських татар, і ми продовжимо закликати до негайного звільнення усіх тих, хто був затриманий і засуджений в порушення міжнародного права".

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 березня затвердила рішення продовжити санкції у вигляді заморожування активів та заборони на в’їзд, запроваджені за порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Як відомо, вибори президента РФ заплановані на 18 березня – річницю анексії Криму.