ОБСЄ підтверджує факти атаки бойовиками безпілотників місії

15:52, 03 листопада 2014
Політика
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Безпілотники місії Організації з безпеки та співробітництва змогли успішно приземлитися після атак бойовиків на Донбасі.

Безпілотники ОБСЄ успішно приземлилися після атак бойовиків

Про це йдеться в повідомленні спеціальної моніторингової місії на сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, згідно з повідомленням, “29 жовтня за 3 кілометри на захід від міста Сартана було здійснено спробу заглушити GPS сигнал на безпілотниках ОБСЄ. Безпілотник залишив місцевість і благополучно приземлився”.

Читайте такожМісія ОБСЄ починає використовувати безпілотники на Донбасі (фото)Крім того, як повідомляє місія, 2 листопада по безпілотникам ОБСЄ був відкритий зенітний вогонь. “Але безпілотник залишив місцевість і благополучно приземлився”, - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні посол США при ОБСЄ Деніел Беєр заявив, що один безпілотний апарат спостережної місії ОБСЄ розбився на сході України після використання бойовиками пристроїв для глушіння сигналу.

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