На Донбасі розбився безпілотник ОБСЄ
13:20, 03 листопада 2014Політика
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Посол США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Деніел Беєр заявляє, що один безпілотний апарат спостережної місії ОБСЄ розбився на сході України після використання бойовиками пристроїв для глушіння сигналу.
БПЛА розбився через глушіння сигналу / flickr.com/vaguardpao
Про це американський посол написав у Twitter.
Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ на Донбасі запустили свій перший безпілотникЗокрема, за словами Беєра, “голова спеціальної моніторингової місії, посол Ертугрул Апакан повідомив, що безпілотний літальний апарат ОБСЄ розбився після використання пристроїв для глушіння сигналу, коли бойовики здійснили напад на український блокпост 29 жовтня”.
Breaking: @OSCE_SMM head Amb Apakan announces @OSCE UAVs hit by jammers as Russia-backed fighters attacked Ukrainian ckpt on Oct 29.
— Daniel Baer (@danbbaer) November 3, 2014
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