На Донбасі розбився безпілотник ОБСЄ

Про це американський посол написав у Twitter.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ на Донбасі запустили свій перший безпілотникЗокрема, за словами Беєра, “голова спеціальної моніторингової місії, посол Ертугрул Апакан повідомив, що безпілотний літальний апарат ОБСЄ розбився після використання пристроїв для глушіння сигналу, коли бойовики здійснили напад на український блокпост 29 жовтня”.