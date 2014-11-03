На Донбасі розбився безпілотник ОБСЄ

13:20, 03 листопада 2014
Політика
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Посол США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Деніел Беєр заявляє, що один безпілотний апарат спостережної місії ОБСЄ розбився на сході України після використання бойовиками пристроїв для глушіння сигналу.

flickr.com/vaguardpao

Про це американський посол написав у Twitter.

Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ на Донбасі запустили свій перший безпілотникЗокрема, за словами Беєра, “голова спеціальної моніторингової місії, посол Ертугрул Апакан повідомив, що безпілотний літальний апарат ОБСЄ розбився після використання пристроїв для глушіння сигналу, коли бойовики здійснили напад на український блокпост 29 жовтня”.

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