Кількість військ РФ на Донбасі збільшено до масштабу серпневого вторгнення - журналіст

Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook.

"Загони російських найманців налічують зараз не менше 20 тисяч чоловік, з них близько 5-7 тисяч відносяться до боєздатним ударним підрозділам. Але тепер нам треба відповісти на головне питання: чи буде зроблено широкомасштабний наступ?", - пише Бутусов.

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За його словами, зараз російські війська зосередили чотири ударних угруповання в кожному з секторів Антитерористичної операції. Очевидно, що мета цих дій - скувати війська АТО, і не допустити маневру і перекидання резервів на один напрямок.

"Склад діючих у даний момент угруповань противника становить близько 1 тисячі чоловік кожна. Це означає, що вони готові тільки до локальних дій на обмежених ділянках фронту. Резерви зосереджені в тилу. Втім, для їх перекидання на будь-яку ділянку фронту противникові потрібно не більше двох діб", - повідомляє журналіст.

За його словами, російські війська взяли на себе функції охорони тилових районів, логістики, розвідки. і насамперед - радіотехнічної розвідки та космічної розвідки, ППО, артилерійської підтримки. Російське командування використовує перекидання своїх частин в Україну для обкатки військ у бойових умовах, відпрацювання злагодженості і взаємодії в реальних умовах військових дій.

"Російське командування обрало очевидну тактику ухилення від контактних боїв. Саме цим пояснюється невисокий темп просування", - пише Бутусов.

"За інформацією на сьогодні, протягом найближчих трьох діб широкомасштабний наступ військ РФ неможливий. Моя особиста оцінка: Росія на цей момент поки не готова до бліцкригу, і блискавичного удару на Бердянськ. Росія буде перевіряти бойові порядки українських військ діями піхоти російських найманців. Буде нав'язана позиційна боротьба за кожну окрему позицію і блок-пост. Загроза швидкого просування російських військ для нас стане реальною у випадку втрати зв'язності лінії фронту, дезорганізації системи оборони. Саме втрата зв'язності між підрозділами визначила російський наступ в серпні. Російські війська зберігають статус "Army in being", - повідомляє журналіст.