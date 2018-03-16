Естонія не визнає результатів виборів президента РФ в окупованому Криму

Естонія підтримує політику невизнання анексії Криму і виступає за продовження застосування санкцій та їх оновлення щодо РФ.

Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер заявляє, що його країна не визнає результатів виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві з приводу наближення річниці анексії Криму, розміщеній на сайті естонського МЗС.

"Ми засуджуємо здійснену Російською Федерацією чотири роки тому незаконну анексію, під час якої були проігноровані положення Конституції України, воля народу України і встановлені міжнародні правила. Крим є і залишиться частиною України", - відзначається в заяві.

Читайте такожПосольству РФ Аваков - не указ: кажуть, що українська поліція не має права не пускати росіян на голосування"Росія продовжує економічну і політичну інтеграцію Криму. Вживаються й заходи з мілітаризації півострова, що загрожує безпеці всього Чорноморського регіону. Естонія засуджує будівництво моста через Керченську протоку, оскільки роботи ведуться без дозволу України, і не тільки становлять загрозу для безпеки, а й призведуть до обмеження доступу торгових суден до українських портових міст", - заявив Міксер.

"Порушення міжнародного права повинні мати наслідки. Естонія, як і раніше, підтримує суверенітет України та її територіальну цілісність. Ми продовжимо порушувати питання про ситуацію в Криму на міжнародній арені. Ми повністю підтримуємо політику невизнання анексії Криму, зокрема, продовження застосування санкцій та їх оновлення. Ми виступаємо за звільнення незаконно ув’язнених людей. Вкрай важливо забезпечити міжнародним організаціям доступ до Криму", - наголошується в заяві.

"Естонія засуджує проведення Російською Федерацією виборів у Криму і в Севастополі й не визнає результати цих виборів", - говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Україна не дозволить росіянам голосувати у дипустановах РФ на виборах президента.