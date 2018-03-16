Україна не дозволить росіянам голосувати у дипустановах РФ на виборах президента

Доступ до установ матимуть особи виключно із дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть.

В неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступу до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

"Сьогодні викликав у Міністерство внутрішніх справ тимчасового повіреного у справах Російської Федерації в Україні. Дипломату була доведена офіційна позиція української сторони щодо виборів 18 березня на окупованих територіях... Згідно з нотою МЗС України №610/23-110-236 від 21 лютого 2018 року, Україна заявила рішучий протест МЗС РФ і вимагає не проводити вибори 18 березня на тимчасово окупованих РФ територіях України – в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь. МЗС України відзначило, що голосування в приміщеннях дипломатичних і консульських представництв РФ на території України буде можливе тільки за умови повного виконання РФ згаданої вище вимоги української сторони. На сьогодні Російська Федерація не відмовилася від своїх протиправних намірів. МВС України заявляє, що проведення незаконних виборів на суверенній українській території в порушення всіх норм міжнародного права неприпустиме", - наголосив глава МВС.

За його словами, у цих умовах, констатуючи агресивну гібридну війну Росії проти України, незаконну анексію Автономної Республіки Крим, окупації частин Донецької та Луганської областей, проведення незаконних виборів на цій суверенній українській території в порушення всіх норм міжнародного права, МВС України прийняло рішення про неможливість проведення виборів, які порушують українське законодавство, на території дипломатичних місій в Україні.

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"МВС України повідомляє, що в неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступ до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах. З огляду на публічні акції протесту в українському суспільстві, нехтування з боку Росії законними вимогами української сторони, щоб уникнути провокацій і можливих важких наслідків, підрозділи Нацполіції і Нацгвардії забезпечать в цей день належну охорону всіх дипломатичних представництв і установ, а також прилеглих до них територій – відповідно до Віденської конвенції", - заявив Аваков.

Він уточнив, що доступ до установ матимуть особи виключно з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть.

"МВС звертається до дипломатів і громадянам Російської Федерації з проханням підкоритися законним вимогам України – не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України", - резюмував міністр.

Як відомо, президентські вибори в Росії пройдуть 18 березня, у річницю анексії Криму.