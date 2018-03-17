Канада не визнає виборів президента РФ в окупованому Криму - глава МЗС

За словами Христі Фріланд, Канада засуджує порушення Росією територіальної цілісності і суверенітету України.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявляє, що її країна не визнає незаконне проведення виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

Про це йдеться у її заяві на сайті канадського зовнішньополітичного відомства.

«У четверту річницю незаконного вторгнення та анексії Криму, Канада долучається до міжнародної спільноти та продовжує засуджувати це порушення суверенітету та територіальної цілісності України», - наголосила Фріланд.

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«З часу початку окупації Криму Росією, ми спостерігали за серйозними порушеннями прав людини, вчиненими представниками державних органів Росії, включаючи придушення свободи висловлювань та об’єднань, свавільні арешти, тортури, затримання та зникнення людей», - заявила міністр.

«Канада не визнає незаконне поширення президентських виборів в Росії на анексовану українську територію», - підкреслила Фріланд.

Окремо вона закликала Росію звільнити українських політичних в’язнів, і зокрема, українського письменника та режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії до 20 років позбавлення волі за відкриту критику російської окупації Криму.

Також вона запевнила, що Канада продовжить тісно взаємодіяти з кримськотатарськими організаціями для пошуку конкретних шляхів з метою підвищення рівня обізнаності про ситуацію в Криму та щодо захисту їхніх людських прав. У цьому зв’язку, зауважила міністр, Канада продовжить засуджувати заборону Меджлісу та закликає Росію скасувати це протиправне та аморальне рішення.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум за його самовизначення".

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.