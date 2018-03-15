"Крим - це Україна": Держдеп нагадав Путіну, кому належить півострів

Держдепартамент США зробив заяву з приводу 4-ї річниці незаконного "референдуму" у Криму.

Державний департамент США нагадав президенту Росії Володимиру Путіну, що незаконно анексований Крим належить Україні.

Про це йдеться в заяві Держдепу у зв'язку з четвертою річницею анексії Криму, з якою виступила в.о. заступника держсекретаря з питань громадської дипломатії Гізер Ноєрт, передає Голос Америки.

"На цьому тижні, 4 роки тому, Росія влаштувала незаконний, сфабрикований "референдум" в Україні, марно намагаючись узаконити задуману анексію української території. Жителі Криму були змушені голосувати під пильним наглядом добре озброєних російських військ. Заяви російської сторони про те, що українці на цьому псевдореферендумі зробили вільний вибір, ніколи не викликали довіри", – йдеться в заяві.

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"В ході сьогоднішнього заходу, проведеного в рамках своєї (передвиборної) кампанії в Криму, президент Путін знову підтвердив помилкові претензії Росії на українську територію", – підкреслила Ноєрт.

"У світлі виступу Путіна важливо привернути увагу до незаконності інсценованого "референдуму", а також до колосальних гуманітарних наслідків дій російського уряду для населення Криму", - зазначила офіційний представник Держдепартаменту. "Протягом минулих чотирьох років Росія розгорнула кампанію примусу і насильства, переслідуючи кожного, хто не погодився із спробою анексії", - уточнила вона.

Як підкреслила Ноєрт, серед тих, хто піддається політичним переслідуванням, - кримські татари, етнічні українці, проукраїнські активісти, представники громадянського суспільства, незалежні журналісти, недержавні організації та незалежні медіа.

"Ми підтримуємо відважних людей, які продовжують виступати проти цих зловживань і закликаємо Росію припинити спроби придушити фундаментальні свободи - свободу самовираження, свободу мирних зібрань і свободу віросповідання", - заявила Гізер Ноєрт.

"Ми знову підтверджуємо нашу прихильність суверенітету України та її територіальної цілісності в її міжнародно визнаних кордонах. Крим – це частина України, і наші санкції, пов'язані з Кримом, залишаться в силі до тих пір, поки Росія не поверне півострів Україні", - підкреслила представник Держдепартаменту.

#Russia's claim that Ukrainians made a free choice in that sham "referendum" 4 years ago has always lacked credibility. #Crimea is part of #Ukraine and our Crimea-related sanctions will remain in place until Russia returns control of the peninsula to Ukraine. pic.twitter.com/KgK8nDRqBo — Heather Nauert (@statedeptspox) March 14, 2018

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши там так званий "референдум за його самовизначення".

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму.