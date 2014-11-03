Майже 90 тисяч людей на Донбасі можуть не пережити зиму - польські волонтери

Про це пише голова польської гуманітарної організації PAH Яніна Охойська у статті Gazeta Wyborcza, яку цитує ZN.UA.

Вона зауважує, що інфраструктура в зоні конфлікту пошкоджена, так само як багато житлових будинків. Нині не відомо, чи буде опалення впродовж зими в Донецьку і Луганську. В захоплених бойовиками містах бракує продуктів і медикаментів.

"Близько 87 тисяч людей можуть не пережити зиму", - пише Охойська. Вона зауважує, що під загрозою не лише мешканці Луганської і Донецької областей. Переселенці, які залишили свої домівки, тікаючи від війни, теж мають труднощі.

Читайте такожНа окупованій бойовиками території Луганської області зафіксовані випадки голодної смерті - «Права справа»"Більшість переселенців були розміщенні в тимчасових притулках: школах, центрах відпочинку, будинках культури, які не адаптовані для проживання. Особливо гостро стоїть питання відсутності опалення, кухні і ванної кімнати. Крім того, переселенці залишили теплі речі в окупованих містах. Тож їм бракує теплого одягу, ковдр, спальних мішків, а також засобів особистої гігієни і ліків", - пише голова гуманітарної організації.

Охойдовська закликає поляків допомогти українцям в Донбасі і в тимчасових притулках. Вона зауважує, що організація PAH вже зібрала 80 тисяч злотих. В захоплених містах Донбасу вже почалися проблеми із продуктами. Сьогодні в зайнятій терористами Макіївці розпочався голодний бунт.