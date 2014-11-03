Жителі Макіївки перекрили дорогу, протестуючи проти "ДНР"

13:36, 03 листопада 2014
Політика
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Кілька десятків мешканців Макіївки (Донецька область) в районі будівлі виконавчого комітету перекрили дорогу на знак протесту проти дій терористичної організації "ДНР" з розподілу безкоштовних продуктів.

Люди требуют бесплатной еды у боевиков / Новости Донбасса

Люди вимагають організувати їм видачу талонів на отримання гуманітарної допомоги і скаржаться, що не отримують безкоштовну їжу в Макіївці.

Про це пишуть Новини Донбасу.

На місце прибули представники бойовиків зі зброєю, люди відмовляються розходитися.

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