Жителі Макіївки перекрили дорогу, протестуючи проти "ДНР"

Люди вимагають організувати їм видачу талонів на отримання гуманітарної допомоги і скаржаться, що не отримують безкоштовну їжу в Макіївці.

Про це пишуть Новини Донбасу.

На місце прибули представники бойовиків зі зброєю, люди відмовляються розходитися.

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