«Бунтарі» з «Волі» вже готуються брати участь у місцевих виборах окремо від «Самопомочі»

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила член ради партії “Воля” Ольга Галабала, коментуючи рішення ІІ з'їзду партії, який відбувся 2 листопада.

Вона нагадала, що на парламентські вибори партія йшла спільним списком із партією “Самопоміч”.

За словами Галабали, на з'їзді “партійці, які є мажоритарними кандидатами, — ми висунули 36 мажоритарних кандидатів — вони висловили свої думки з приводу того, як відбувалася співпраця із “Самопоміччю” під час оцього виборчого процесу (йдеться про позачергові вибори до ВР — УНІАН) і там були висловлені деякі негативні думки”.

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Вона зазначила, що на з'їзді вирішили, що все таки ті, хто обраний до парламенту, мають увійти до складу фракції за списком партії, від якої вони обрані, “незважаючи на всі ті непорозуміння, не зовсім коректну співпрацю, яка була із “Самопоміччю”.

Водночас Галабала додала, що члени «Волі» вирішили йти на місцеві вибори самостійно.

За її словами, на з'їзд була внутрішня дискусія, зокрема з приводу того, чи партії “Воля” залишатися самостійним політичним суб'єктом, чи влитися в “Самопоміч”.

«Вона (дискусія — УНІАН) розгорнулася в такий невеликий інформаційний скандал, який ми маємо з учорашнього вечора», - сказала Галабала.

Вона підкреслила, що партія “Воля” залишається самостійним партійним суб'єктом.

Як повідомлялося, перед позачерговими парламентськими виборами "Самопоміч" і "Воля" підписали меморандум, і "Воля" ввійшла до виборчого списку партії «Самопоміч».