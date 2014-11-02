Від "Самопомочі" у Раді вже готові відокремитися "бунтарі" з ВОЛІ

Про це йдеться у заяві партії, розміщеній на сайті ВОЛІ, пише Українська правда.

Згідно із заявою, 2 листопада відбулися національні збори партії, на яких було ухвалено "положення про діяльність людей ВОЛІ у ВР 8-го скликання".

Також у повідомленні зазначено, що "Національні Збори визнали незадовільною співпрацю на позачергових виборах з Об’єднанням "Самопоміч".

Зокрема, "партійці негативно оцінили порушення "Самопоміччу" рішень перших позачергових зборів партії "ВОЛЯ", непідтримку узгоджених мажоритарних кандидатів на окремих округах та невідповідність люстраційним та морально-етичним критеріям деяких активістів та членів "Самопомочі".

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При цьому у "ВОЛІ" заявили, що "народні депутати, що були обрані за списком, спільним з Об’єднанням "Самопоміч", виконають взяті на себе зобов’язання щодо вступу у фракцію "Самопоміч" у Верховній Раді".

Нардепи, які були делеговані партією "ВОЛЯ" у спільний з Об’єднанням "Самопоміч" виборчий список - Ірина Суслова, Андрій Немировський, Олексій Кузьменко, Руслан Солодовніков - та Юрій Дерев’янко (в/о №87) - підписали Меморандум людей ВОЛІ, що передбачає "основні завдання представників ВОЛІ у Верховній Раді".

Також на зборах партії було дообрано нових членів Ради партії – Ірину Суслову та Олексія Бонюка. Також до Ради партії входять Юрій Дерев’янко, Ольга Галабала та Сергій Таран.

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З’їзд ухвалив рішення про участь партії в наступних місцевих виборах, висуваючи виборчі списки та своїх кандидатів від політичної партії "ВОЛЯ".

"ВОЛЯ" активізує процес створення своїх районних та обласних організацій та формування Координаційної Ради як керівного статутного органу партії. Питання політичного партнерства під час місцевих виборів вирішуватимуть Національні Збори за поданням Координаційної ради партії", - йдеться у заяві.

Інформацію про збори "ВОЛІ", що відбулися, розмістив у своєму Фейсбук один із співзасновників партії Юрій Дерев'янко.

У свою чергу на Facebook-сторінці партії "ВОЛЯ" повідомили : "Всередині ВОЛІ почалися зловживання повноваженнями членами Ради партії".

Окрім того кандидат в нардепи від "Об'єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв, один із співзасновників "ВОЛІ" у своєму Facebook заявив, коментуючи повідомлення "ВОЛІ": "Немає слів. Розбираюся. Одне можу сказати точно - величезною помилкою було взяти в партію і у творення люстраційного законодавства Юрія Дерев'янка. Це дуже талановитий шахрай, за яким стоїть величезне угруповування з викачування грошей платників податків".

Як відомо, партію ВОЛЯ було утворено наприкінці червня з активістів громадської ініціативи. На початку вересня партія "Самопоміч" провела з'їзд, на якому до неї вирішила приєднатись партія "Воля" Єгора Соболєва.

На парламентських виборах 26 жовтня "Самопоміч" посіла третє місце за кількістю голосів виборців, набравши 10,97%.