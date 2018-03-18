У Болгарії протестували проти незаконних виборів у Криму (фото)
У Болгарії відбулася акція протесту проти незаконних виборів президента Росії в анексованому Криму.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» у Twitter.
Повідомлялося, що в анексованому Криму на «виборах» відкрили додаткові дільниці для робітників. Під посольством Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті у Києві проводять акцію у день виборів президента Росії.
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У Росії офіційно призначили вибори президента на день анексії Криму.
Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту не дозволити Росії провести вибори у Криму. У МЗС України попередили, що проти причетних до виборів президента РФ у Криму застосують санкції.
У російських виборах беруть участь чинний президент РФ Володимир Путін, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник «Яблука» Григорій Явлінський та журналістка Ксенія Собчак.
У Болгарії - акція проти виборів президента Росії в окупованому Криму— Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 18, 2018
Фото - Olena Koceva #CrimeaIsUkraine#выборыpic.twitter.com/y0S3V96zYe