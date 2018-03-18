У Болгарії протестували проти незаконних виборів у Криму (фото)

14:28, 18 березня 2018
Політика
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У Болгарії протестували проти незаконних виборів у Криму \ фото twitter.com/radiosvoboda

Про це повідомляє «Радіо Свобода» у Twitter.

Повідомлялося, що в анексованому Криму на «виборах» відкрили додаткові дільниці для робітників. Під посольством Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті у Києві проводять акцію у день виборів президента Росії.

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У Росії офіційно призначили вибори президента на день анексії Криму.

Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту не дозволити Росії провести вибори у Криму. У МЗС України попередили, що проти причетних до виборів президента РФ у Криму застосують санкції.

У російських виборах беруть участь чинний президент РФ Володимир Путін, кандидат від КПРФ Павло Грудінін, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, засновник «Яблука» Григорій Явлінський та журналістка Ксенія Собчак.

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Теги: #Болгарія#вибори президента РФ#нелегальні вибори в Криму#Крим Україна