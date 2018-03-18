В анексованому Криму на «виборах» відкрили додаткові дільниці для робітників

Робітники здебільшого є людьми з різних регіонів Росії.

Для російських будівельників, задіяних на будівництві мосту через Керченську протоку та нового терміналу аеропорту Сімферополя, підконтрольний Кремлю «Виборчком Криму» відкрив додаткові дільниці.

Робітники здебільшого є людьми з різних регіонів Росії, пише Громадське.

Дільниці розташовані у будівельних містечках, де живуть робітники, та навіть були відкриті на годину раніше за всі інші дільниці.

Раніше представники окупаційної влади неодноразово підкреслювали, що Крим «має продемонструвати Москві високу явку», а кримчани скаржились на те, що від них через керівництво підприємств вимагають йти з родинами на незаконні вибори та в якості звіту робити селфі на дільниці.

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Як повідомлялося, у Криму від співробітників так званих «державних органів Республіки» в кількох містах вимагають робити фотозвіти голосування на незаконних виборах президента РФ.

Представники російського руху з питань захисту прав виборців «Голос» зможуть отримувати інформацію про процес голосування за президента РФ у Криму лише у вигляді статистики.

Як повідомлялося, сьогодні, в день річниці анексії Криму, у Росії проходять вибори президента.

14 березня Путін відвідав анексований Крим та власне будівельний майданчик так званого «Кримського мосту», спорудження якого розпочалося в лютому 2016 року.