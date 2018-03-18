В анексованому Криму на «виборах» відкрили додаткові дільниці для робітників
Для російських будівельників, задіяних на будівництві мосту через Керченську протоку та нового терміналу аеропорту Сімферополя, підконтрольний Кремлю «Виборчком Криму» відкрив додаткові дільниці.
Робітники здебільшого є людьми з різних регіонів Росії, пише Громадське.
Дільниці розташовані у будівельних містечках, де живуть робітники, та навіть були відкриті на годину раніше за всі інші дільниці.
Раніше представники окупаційної влади неодноразово підкреслювали, що Крим «має продемонструвати Москві високу явку», а кримчани скаржились на те, що від них через керівництво підприємств вимагають йти з родинами на незаконні вибори та в якості звіту робити селфі на дільниці.
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Як повідомлялося, у Криму від співробітників так званих «державних органів Республіки» в кількох містах вимагають робити фотозвіти голосування на незаконних виборах президента РФ.
Представники російського руху з питань захисту прав виборців «Голос» зможуть отримувати інформацію про процес голосування за президента РФ у Криму лише у вигляді статистики.
Як повідомлялося, сьогодні, в день річниці анексії Криму, у Росії проходять вибори президента.
14 березня Путін відвідав анексований Крим та власне будівельний майданчик так званого «Кримського мосту», спорудження якого розпочалося в лютому 2016 року.