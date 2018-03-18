Вибори Путіна: Геращенко пояснила, чому росіянам не дали проголосувати в Україні

Геращенко наголосила, що в Україні не дозволять будь-кому у цей день вчиняти провокації в дипломатичних установах іншої країни й потім це використовувати.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко пояснила ситуацію щодо недопуску до російського посольства і консульств РФ у день голосування на "виборах Путіна".

Як йдеться у її повідомленні у Facebook, Рада два тижні тому прийняла звернення до парламентів краін ЄС і G7, до міжнародних інституцій із закликом не визнавати "вибори Путіна", бо вони фальсифікуються, зокрема, в окупованому Криму.

"Якщо ми закликаємо світ не визнавати ці вибори, й це є офіційна заява ВР, було б дивно, аби ці вибори відбувалися на території України", - наголосила Геращенко.

По-друге, продовжила вона, МЗС України офіційно зверталося до РФ припинити провокацію й скасувати незаконні вибори в Криму, й попереджало, що у випадку продовження цих провокаційних фальсифікацій виборів українська сторона змушена також вжити заходів.

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"Третє: питання безпеки. Ми не дозволимо будь-кому в цей день вчинити провокації в дипломатичних установах іншої країни і потім це використовувати", - зазначила перший заступник голови ВР.

"Тому все правильно. Щодо того, що РФ вдастся до симетричної відповіді й закриє українські установи в день українських виборів й не дасть українцям проголосувати, як тут дехто завиває, то нагадаю, що Росія вже не дала українцям на окупованому Криму і Донбасі обирати президента і ВР в 2014, й провести місцеві вибори", - підсумувала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня правоохоронці не пропускають до приміщення Посольства РФ у Києві громадян РФ, які мають намір проголосувати на президентських виборах. Також біля дипломатичного відомства проводять акцію представники проукраїнських організацій, які виступають проти проведення виборів президента РФ в окупованому Криму.

Такі ж акції проукраїнські активісти проводять біля будівель Генерального консульства РФ у Львові, Харкові та Одесі.