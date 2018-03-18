Золотий Путін, ведмідь і балалайка: активісти блокують вхід до посольства РФ у Києві (фото, відео)

Учасники мітингу наголошують, що не допустять, щоб громадяни РФ змогли проголосувати на виборах президента цієї країни.

Правоохоронці не пропускають до приміщення посольства РФ у Києві на Повітрофлотському проспекті громадян Російської Федерації, які мають намір проголосувати на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, біля металевих рамок співробітники Національної поліції пильно перевіряють документи людей, які хочуть пройти до посольства. Зокрема вони пропускають журналістів за наявності посвідчення, але осіб з паспортами громадян РФ не пропускають. Правоохоронці наголошують, що можуть пропустити тільки осіб з дипломатичними паспортами.

Водночас на даний момент кореспонденту УНІАН вдалося побачити лише два випадки, коли людина з російським паспортом не була пропущена до приміщення посольства. Поки що не спостерігається великої кількості людей, які б хотіли прийти до посольства для голосування.

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Водночас зростає кількість активістів, які виступають проти проведення виборів президента РФ в окупованому Криму. Вони встановили підсилювальну аудіосистему, з якої грає українська патріотична музика. Біля металевих рамок на проїжджій частині Повітрофлотського проспекту мітингують близько 80 осіб з прапорами “Національного корпусу”, “Свободи”, “Правого сектору” і ГО “Сокіл”. Також представники ВО “Свобода” встановили невеликий намет з агітаційною продукцією.

5 активістів партії “Свобода” запалили фаєри. Водночас правоохоронці жодним чином не перешкоджали цьому.

Активісти оточили людину, яка прийшла до посольства для голосування та почали питати: “Чи не соромно Вам йти голосувати?”, а також: “Кому належить Крим?”. Проте цей громадянин РФ їм не відповідає.

Учасники мітингу наголошують, що не допустять, аби громадяни РФ змогли проголосувати на виборах президента цієї країни. "Жодного ворога, жодного росіянина ми до посольства не пропустимо", - заявив один з активістів.

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Також учасники акції вішають на металевий паркан величезні плакати з протестом проти виборів в окупованому Криму. Зокрема на них написано: "Геть московських окупантів-холуїв!" та "Ні виборам Путіна в Україні!".

Як повідомляв УНІАН, 16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що 18 березня режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступу до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.

У Міністерстві закордонних справ України назвали свідомою та скоординованою позицією української влади щодо недопуску 18 березня росіян в дипломатичні представництва РФ на території Україні, тому що проведення виборів президента Росії в Криму грубо порушує міжнародне і українське законодавство.