"Я тут просто спостерігаю": глава СБУ прийшов на Майдан, де розбирають металеві конструкції
Голова Служби безпеки України Василь Грицак прийшов на Майдан Незалежності, де учасники акції протесту намагалися розібрати металеві конструкції.
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Грицак зазначив, що конструкції є комунальною власністю і розбирати їх "не потрібно", передає "Громадське".
"Я тут просто спостерігаю. Не потрібно розбирати те, що належить комунальній власності, але люди мають право говорити те, що вони хочуть", — додав він.
Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої акції частина учасників почала розбирати металеві конструкції (інсталяція, присвячена так званому «кримському прориву»). Розібрані частини інсталяції вони розклали в різних частинах площі та Хрещатику.
Як заявляли зі сцени організатори, розбирання конструкцій є символом «демонтажу системи».