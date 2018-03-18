"Я тут просто спостерігаю": глава СБУ прийшов на Майдан, де розбирають металеві конструкції

15:23, 18 березня 2018
Політика
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Грицак прийшов на Майдан / фото УНІАН

Голова Служби безпеки України Василь Грицак прийшов на Майдан Незалежності, де учасники акції протесту намагалися розібрати металеві конструкції. 

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Грицак зазначив, що конструкції є комунальною власністю і розбирати їх "не потрібно", передає "Громадське".

"Я тут просто спостерігаю. Не потрібно розбирати те, що належить комунальній власності, але люди мають право говорити те, що вони хочуть", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої акції частина учасників почала розбирати металеві конструкції (інсталяція, присвячена так званому «кримському прориву»). Розібрані частини інсталяції вони розклали в різних частинах площі та Хрещатику.

Як заявляли зі сцени організатори, розбирання конструкцій є символом «демонтажу системи».

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Теги: #Майдан Незалежності#Рух нових сил#Міхеїл Саакашвілі#голова СБУ Василь Грицак