На Майдані зібралися прихильники Саакашвілі: вимагають "відставки Порошенка" (фото, відео)

На площі перебуває близько 2 тисяч активістів.

У Києві на Майдані Незалежності проходить акція, організована партією «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі, учасники якої вимагають «відставки» президента України Петра Порошенка.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі перебуває близько 2 тисяч активістів.

Деякі з них тримають жовто-блакитні прапори та прапори «Руху нових сил».

Поряд розміщені декілька автобусів з поліцейськими та нацгвардійцями.

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Активісти виступають на імпровізованій сцені біля монументу незалежності.

Раніше у “Русі нових сил” заявляли, що цієї ночі правоохоронці заблокували на Європейській площі вантажівку з конструкцією сцени та звукопідсилювальною технікою, а потім її «викрали».

На даху торгового центру «Глобус» невідомі повісили плакат, на одному з яких напис “Долю України вирішувати українцям”, а також перекреслені портрети президента Російської Федерації Володимира Путіна і лідера “Руху нових сил” Михеїла Саакашвілі. Прихильники Саакашвілі піднялися на дах. У них з невідомими, які розмістили ці плакати, виникла суперечка. Потім прихильники Саакашвілі зірвали плакати.

Також прихильники Саакашвілі демонтують інсталяцію, присвячену історії Криму. Як передає кореспондент УНІАН, поліція не заважає активістам розбирати металеву конструкцію.

На металевій конструкції розміщені інформаційні плакати, присвячені подіям 1918 року – так званому «Кримському прориву».