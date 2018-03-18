Росія стає все більш непередбачуваною та агресивною - генсек НАТО

У НАТО хочуть посилити оборону через ядерну загрозу "агресивної та непередбачуваної" Росії.

НАТО має покращити свої оборонні можливості та готовність діяти через все більш агресивні і непередбачувані дії Росії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю німецькому виданню Welt am Sonntag, пише Європейська правда.

"Ми завжди можемо робити більше і маємо зараз подумати про це. Солсбері, судячи з усього, є наслідком того, за чим спостерігали протягом декількох років - Росія стає все більш непередбачуваною та агресивною", - сказав Столтенберг.

Він заявив, що очікує від німецького канцлера Ангели Меркель та інших лідерів країн НАТО, що вони оновлять свій підхід на черговому саміті НАТО влітку цього року, зважаючи на ризик того, що Росія може поступово збільшувати вагу ядерної зброї у своїй доктрині, навчанях та нових військових можливостях.

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"Я думаю, що на саміті НАТО в липні у Брюсселі канцлер Меркель та її колеги зіштовхнуться з новими рішеннями. Ми повинні бути уважними та рішучими", - наголосив Столтенберг.

"Росія не повинна сумніватися. Ми завжди готові відповісти, коли один із союзників піддається військовому нападу. Ми хочемо стійкого стримування. Ми не хочемо війни. Наша мета - деескалація", - додав він.

Раніше Столтенберг заявив, що для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.