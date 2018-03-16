Отруєння Скрипаля: Столтенберг заявив, що Росія недооцінює союзників Британії

14:38, 16 березня 2018
Світ
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг / REUTERS

Про це повідомляє ВВС. Так він прокоментував інцидент з отруєнням нервово-паралітичною речовиною екс-шпигуна РФ та його дочки. За словами генсека, у НАТО проходить найбільше посилення колективної оборони з моменту закінчення холодної війни.

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Столтенберг зазначив, що НАТО не має "жодних підстав сумніватися у висновках і оцінках британського уряду", які передбачають відповідальність Росії.

Він також заявив, що "Велика Британія не самотня" і союзники по НАТО знаходяться в "повній солідарності" з Лондоном.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп, Меркель, Макрон і Мей виступили зі спільною заявою щодо справи Скрипаля, вказавши на порушення Росією міжнародного права і напад на суверенітет Британії.

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Теги: #Британія#Росія#НАТО#отруєння Скрипаля