Отруєння Скрипаля: Столтенберг заявив, що Росія недооцінює союзників Британії

За словами генсека, у НАТО проходить найбільше посилення колективної оборони з моменту закінчення холодної війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія недооцінила "рішучість і єдність" союзників Британії.

Про це повідомляє ВВС. Так він прокоментував інцидент з отруєнням нервово-паралітичною речовиною екс-шпигуна РФ та його дочки. За словами генсека, у НАТО проходить найбільше посилення колективної оборони з моменту закінчення холодної війни.

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Столтенберг зазначив, що НАТО не має "жодних підстав сумніватися у висновках і оцінках британського уряду", які передбачають відповідальність Росії.

Він також заявив, що "Велика Британія не самотня" і союзники по НАТО знаходяться в "повній солідарності" з Лондоном.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп, Меркель, Макрон і Мей виступили зі спільною заявою щодо справи Скрипаля, вказавши на порушення Росією міжнародного права і напад на суверенітет Британії.