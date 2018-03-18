Путін набирає на виборах президента Росії понад 70% голосів - екзит-поли

Чинний глава РФ набирає на виборах більше 70% голосів.

На виборах президента Росії у першому турі переміг Володимир Путін, набравши 73,9% голосів.

Про це свідчать результати екзит-полів ВЦВГД, які опинилися в розпорядженні "Дождя".

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Друге місце посів кандидат від КПРФ Павло Грудінін (11,2%), третє - лідер ЛДПР Володимир Жириновський (6,7%). Ксенія Собчак від "Громадянської ініціативи" набрала 2,5% голосів, Григорій Явлінський від партії "Яблуко" - 1,6%, Борис Тітов від "Партії Росту" - 1,1%, Сергій Бабурін від "Російського загальнонародного союзу" - 1,0%, Максим Сурайкін від "Комуністів Росії" - 0,8%. Недійсних бюлетенів - 1,2%.

На засіданні ЦВК оголосили, що за підсумками опрацювання 21,33% бюлетенів Путін лідирує на виборах у РФ з 71,97% голосів, передає "РИА Новости".

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці незаконної анексії Криму, в Росії проходять вибори президента. «Голосування» проходить,у тому числі на території тимчасово окупованого українського півострова.