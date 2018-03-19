Путін пообіцяв робити все, щоб українці почувалися в РФ "як вдома"

Також Путін сказав, що не реагуватиме на відмову України проводити в російських дипломатичних установах вибори глави російської держави.

Президент РФ Володимир Путін оголосив, що робитиме все, щоб українці почувалися в Росії як вдома, а також не реагуватиме на відмову України проводити в російських дипломатичних установах вибори глави російської держави.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у своєму виборчому штабі.

«Це неподобство, це порушення всіх загальновизнаних міжнародних норм, а Росія відповідати нічим не буде. Для нас Україна і український народ - братній народ, завжди про це говорив. Ми не відповідатимемо якимись обмеженнями, а навпаки, ми зробимо все, щоб українці почувалися в Росії як вдома», - сказав Путін, відповідаючи на запитання, як відповість Росія на порушення« виборчих прав росіян в Україні».

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Як повідомляв УНІАН, 18 березня режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України - у Києві, Харкові, Одесі та Львові - не передбачав доступу до цих об'єктів громадян РФ для голосування на виборах, крім осіб з дипломатичними паспортами.

У Міністерстві закордонних справ України назвали свідомою і скоординованою позицію української влади щодо недопуску 18 березня росіян у диппредставництва РФ, оскільки проведення виборів президента Росії в Криму грубо порушує міжнародне і українське законодавство.