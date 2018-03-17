У МЗС підтримали недопуск 18 березня росіян в дипредставництва РФ в Україні

В зовнішньополітичному відомстві вважають, що незаконні вибори президента РФ в окупованому Криму ставитимуть під сумнів їхні результати.

В Міністерстві закордонних справ України назвали свідомою та скоординованою позицією української влади щодо недопуску 18 березня росіян в дипломатичні представництва Російської Федерації на території Україні - в Києві, Харкові, Одесі та Львові, бо проведення виборів президента Росії в Криму грубо порушує міжнародне і українське законодавство.

Про це в коментарі УНІАН заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

«Що стосується самих виборів, ми ще в лютому місяці повідомили російську сторону нотою: по-перше, щодо нашого протесту проти виборів президента Росії на території окупованого Криму. По-друге, застерегли від спроби організувати вибори на Донбасі. По-третє, наголосили, що не може бути ніяких виборів в дипломатичних установах без виконання попередніх умов», - наголосила Беца.

При цьому дипломат зазначила, що «Росія, звичайно, проігнорувала усі ці вимоги».

За її словами, тепер російська сторона «починає нервувати і слати нам десятки нот».

«Ми виходимо з того, що ті вибори є абсолютно незаконними, нелегітимними, порушують міжнародне право, резолюції Генеральної асамблеї ООН. Вони є нікчемними з юридичної точки зору», - підкреслила речниця МЗС.

«Ми однозначно виходимо з того, що вони ставлять під сумнів взагалі легітимність самих результатів виборів», - сказала Беца.

Дипломат підкреслила, що українська сторона закликала міжнародних партнерів «не тільки до засудження цих виборів, але й до посилення санкційного тиску на державу- агресора, і в тому числі до запровадження персональних санкцій».

Водночас, зазначила речниця, велика увага прикута до вчорашньої заяви міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо недопуску громадян Росії до диппредставництв на території України, а надання можливості проголосувати лише для дипломатів.

«Це абсолютно скоординована позиція. Це свідомий наш шлях. Росія не виконала наші прохання, з якими ми зверталися до них. Тому ми виходимо з того, що по-перше, ті вибори є нелегітимними, і які проведені навіть в дипустановах, є незаконними. Вони грубо порушують наше законодавство і міжнародне право, а відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, дипломатична установа має поважати закони держави перебування», - констатує Беца.

«По-друге, самі росіяни зверталися неодноразово з тим, щоб посилити безпеку під час проведення виборів. От зараз Міністерство внутрішніх справ якраз і займається забезпеченням безпеки дипломатичних установ», - зауважила речниця МЗС.

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«І, розуміючи який є емоційний градус і спалах в суспільстві щодо цієї тематики, щодо країни-агресора, яка окупувала Крим, яка веде війну... звичайно, ми говоримо про те, що це теж важливо, безпека є важливою», - додала Беца.

«І тому ми посилюємо безпеку у всіх чотирьох містах - Києві, Одесі, Харкові і Львові, і безперечно, ми не будемо допускати тих російських громадян, які не є дипломатичними агентами, тому що вони не підпадають під Віденську конвенцію про дипломатичні зносини», - заявила речник МЗС.

У цьому зв'язку вона підкреслила, що українська сторона про це говорила свідомо і попереджала Росію.

«Вона (РФ) знала про це. Про те, що не може бути виборів на території окупованого Криму. Це територія Україна. Ніде в світі такого не буває. Тому ми свідомо на це пішли», - сказала Беца.

Також речниця пояснила, що українська сторона «розуміє, що будь-які провокації можливі, в тому числі з боку Росії, щоб показати в невигідному світлі Україну».

«Тому ми посилюємо безпеку цих дипломатичних представництв, але на дільниці будемо допускати людей лише з дипломатичним імунітетом і паспортом», - наголосила вона.

Крім того, реакцію РФ на дії України в МЗС вважають абсолютно цинічною, блюзнірською та неприйнятною.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в неділю, 18 березня 2018 року, режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступу до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах.