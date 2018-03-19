Рада ЄС заявить про повну політичну і фінансову підтримку України - Могеріні

Міністри обговорять реформи та стан виконання Мінських домовленостей.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні очікує, що Рада ЄС на рівні глав міністерств закордонних справ підтвердить повну підтримку України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила у понеділок, 19 березня, в Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, на порядку денного якого першим питанням для обговорення стоїть ситуація в Україні.

«Я очікую, що ми підтвердимо нашу повну політичну, фінансову підтримку країні», - наголосила Могеріні.

Вона зауважила, що тиждень тому відвідала Київ, щоб передати «повну підтримку повному виконанню Мінських домовленостей, підтвердити політику невизнання анексії Криму, а також повну підтримку порядку денному реформ».

«Ми обговоримо це з міністрами», - додала високий представник ЄС, уточнивши питання, які будуть обговорюватися в контексті України.

Могеріні також зазначила, що перед розглядом питань порядку денного міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон поінформує колег про останні події у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.