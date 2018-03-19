Через хімічну атаку у Великобританії ЄС готує спільну "оновлену позицію" щодо Росії

Міністри ЄС підготують і висловлять оновлену спільну позицію 28 держав співдружності щодо дій Росії.

Євросоюз має намір засвідчити повну солідарність з Великобританією й оголосити свою «оновлену політику» щодо Росії, з огляду на інцидент з отруєнням в Солсбері колишнього офіцера російського ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки.

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Про це мають домовитися міністри закордонних справ ЄС, заявила високий представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Могеріні, передає радіо Свобода.

«Ми вислухаємо звіт міністра закордонних справ Британії Бориса Джонсона, з яким я перебуваю на зв’язку з першого дня інциденту. Міністри ЄС проведуть обговорення і я очікую, що ми висловимо оновлену спільну позицію 28 держав співдружності», – повідомила голова європейської дипломатії.

Співдружність європейських держав висловить у справі отруєння колишнього російського шпигуна хімічною речовиною військового призначення свою цілковиту солідарність, додає Моґеріні.

«Ми засвідчимо Британії нашу єдність, повну підтримку і нашу крайню тривогу, бо те, що сталося є абсолютно неприйнятним», – заявила голова європейської дипломатії перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС.

19 березня протягом свого перебування у Брюсселі британський міністр закордонних справ Борис Джонсон також проведе консультації у штаб-квартирі НАТО із головою Альянсу Йенсом Столтенбергом.

Як повідомляв УНІАН, екс-розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію знайшли 4 березня непритомними на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

14 березня прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Скрипаля і його дочки й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

17 березня Росія оголосила про вислання 23 британських дипломатів, скасувала відкриття генконсульства Британії в Санкт-Петербурзі, а також заявила про припинення діяльності Британської ради.

18 березня президент Росії Володимир Путін заперечив причетність його країни до отруєння Сергія Скрипаля і його дочки.