Глава фракції БПП: політичну відповідальність за мандат Савченко несе Тимошенко
14:36, 19 березня 2018Політика
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Герасимов заявив, що Савченко отримала мандат від "Батьківщини" і безпосередньо Тимошенко.
Надія Савченко / REUTERS
Політичну відповідальність за мандат Надії Савченко несе "Батьківщина" і безпосередньо Юлія Тимошенко.
Про це під час виступу на Погоджувальної ради ВР заявив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.
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"Політичну відповідальність за мандат Савченко несе "Батьківщина" і безпосередньо Юлія Тимошенко", - заявив нардеп.
"Нагадаю, що СБУ вилучили цілий арсенал зброї у Володимира Рубана. Вони навіть не приховують, що планували здійснити військовий переворот", - підкреслив Герасимов.
Як повідомляв УНІАН, ГПУ після неоднозначних заяв Савченко про розстріли на Майдані планує допитати її.
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