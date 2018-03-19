Глава фракції БПП: політичну відповідальність за мандат Савченко несе Тимошенко

Герасимов заявив, що Савченко отримала мандат від "Батьківщини" і безпосередньо Тимошенко.

Політичну відповідальність за мандат Надії Савченко несе "Батьківщина" і безпосередньо Юлія Тимошенко.

Про це під час виступу на Погоджувальної ради ВР заявив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає Цензор.НЕТ.

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"Політичну відповідальність за мандат Савченко несе "Батьківщина" і безпосередньо Юлія Тимошенко", - заявив нардеп.

"Нагадаю, що СБУ вилучили цілий арсенал зброї у Володимира Рубана. Вони навіть не приховують, що планували здійснити військовий переворот", - підкреслив Герасимов.

Як повідомляв УНІАН, ГПУ після неоднозначних заяв Савченко про розстріли на Майдані планує допитати її.