ГПУ після неоднозначних заяв Савченко про розстріли на Майдані планує допитати її

Вчора Надія Савченко заявила, що бачила, як Андрій Парубій «заводив снайперів у готель «Україна» під час Євромайдану. Пізніше вона сказала, що помилилася і мала на увазі Сергія Пашинського.

Генеральна прокуратура України має намір допитати позафракційного народного депутата Надію Савченко в справі про розстріли під час подій Євромайдану в лютому 2014 року.

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Про це повідомив Радіо Свобода начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

15 березня Савченко заявила, що бачила, як голова Верховної Ради України Андрій Парубій «заводив снайперів у готель «Україна» під час Євромайдану. Пізніше вона сказала, що помилилася і мала на увазі не Парубія, а народного депутата від «Народного фронту», голову комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського.

«Слідчий домовляється про дату допиту, вона ще не визначена», – сказав Горбатюк.